Доходы российских кинотеатров в условиях пандемии коронавируса сократятся на 35 миллиардов рублей, сказал во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным советник главы государства по культуре Владимир Толстой. В ответ Путин поручил Толстому подготовить меры по поддержке учреждений культуры.