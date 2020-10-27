Рамзан Кадыров назвал президента Франции «террористом» из-за его слов об убийстве преподавателя истории Самуэля Пати

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента Франции Эммануэля Макрона «террористом» из-за его слов об убийстве преподавателя истории Самуэля Пати, в котором заподозрили 18-летнего чеченца. Кадыров считает, что Макрон поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, когда сказал, что Пати убили из-за того, что тот «учил студентов свободе слова». Обращаясь к президенту Франции, руководитель Чечни призвал его прекратить провокации и нападки на веру, как выразился Кадыров «пока ещё не поздно». Кадыров добавил, что гибель преподавателя произошла из-за насмешек над верой и пародий на неё.

Накануне муфтий Чечни назвал Макрона «террористом номер 1» и «врагом всех мусульман» из-за того, что на акциях памяти Самуэля Пати на правительственных зданиях Франции демонстрировали карикатуры на пророка Мухаммеда.