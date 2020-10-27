Доля россиян, которым хватает денег только на еду и одежду, увеличилась во втором квартале этого года на фоне пандемии коронавируса. По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, каждая вторая семья оказалась в такой ситуации.

Согласно исследованию, которое основано на опросных данных Росстата, особенно тяжело переживают кризис молодые семьи. Их доля в числе тех, кто не может себе позволить ничего, кроме еды и одежды, превысила 60%. Аналитики связывают это с несколькими факторами. Например, среди молодежи высока доля работников сферы услуг, которая наиболее пострадала в связи с карантинными ограничениями. Под сокращения чаще всего попадают неопытные специалисты. При этом супруги, у которых еще нет детей, не получили помощи от государства. Кроме того, у молодежи как правило нет накоплений на черный день. На втором месте по финансовому неблагополучию оказались неработающие пенсионеры. В целом по стране хуже всего дела обстоят в Республике Алтай, Курганской и Астраханской областях. Там таких домохозяйств свыше 70%. Меньше всего в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Саратовской области и Ингушетии.

В двух десятках регионов пятой части семей денег хватает вообще только на еду. Покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги для них уже затруднительно. Особенно тяжело приходится жителям Брянской, Саратовской, Томской областей и Забайкальского края – там на грани выживания оказалась каждая третья семья.

Исследователи отмечают, что среди многодетных респондентов, число тех, кто признался в наличии трудностей при покупке товаров длительного пользования, в годовом выражении немного сократилось. Но все равно их больше половины.