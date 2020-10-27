В Минздраве Бурятии пожаловались на пациентов, которые при малейших признаках простуды требуют выдать больничные листы

В Министерстве здравоохранения Бурятии пожаловались на пациентов, которые при малейших признаках простуды требуют выдать больничные листы. Как сказала глава ведомства Евгения Лутупова, раньше при ОРВИ все болели и ходили на работу, а сейчас уже с небольшими признаками заболевания люди идут в поликлиники. В результате больницы Бурятии едва справляются с наплывам людей, требующих выдать, а потом закрыть больничный.

В местном Роспотребнадзоре добавили, что жители республики начали прогуливать работу, выдавая себя за контактировавших с зараженными коронавирусом. В ведомстве уверяют, что были случаи, когда люди не выходили на работу, а потом утверждали, что они относятся к категории контактных и требовали справку. При этом сведения о контактировании с зараженными подтверждались не всегда. Чтобы снизить нагрузку на поликлиники глава Министерства здравоохранения Бурятии призвала жителей республики оформлять электронные больничные, а работодателей принимать документ в такой форме, — сообщает местное издание "№1".