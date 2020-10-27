Власти Дагестана начали борьбу с вывесками на латинице

Новый глава республики Сергей Меликов считает, что это движение в сторону интеграции Дагестана с Западом. На рабочем совещании он призвал предпринимателей отказаться от латинских букв в частности, в названиях кафе и ресторанов.

Очевидцы говорят, что уже как минимум на одном магазине Махачкалы сорвали вывеску на латинице. Это было название магазина американского производителя спортивной одежды «New Balance». Пользователи соцсетей утверждают, что вывеску сорвали сотрудники мэрии. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.