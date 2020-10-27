ФБК будет обжаловать решение суда, который признал законным взыскание 88 млн руб. с фонда, Навального и Соболь

Арбитражный суд Московского округа сегодня признал законным взыскание с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 88 млн рублей по иску ООО «Московский школьник». Как заявил директор ФБК Иван Жданов, это решение суда будет обжаловано в вышестоящих инстанциях. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Суд сегодня долго не рассматривал нашу кассационную жалобу. Мы не согласны в принципе с этим решением. Безусловно, мы будем обжаловать дальше решение суда в судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. А если ВС не удовлетворит нашу жалобу, то мы пойдем в Европейский суд», — сказал директор фонда.

Это решение, добавил И.Жданов, лежит в цепочке того давления, которое «организовала администрация президента на ФБК» для того, чтобы фонд прекратили свою деятельность. «Чтобы создать нам такие финансовые трудности — 30 млн руб., которые неподъемны для фонда, — и фактически поставить под угрозу деятельность фонда. Но мы свою деятельность не прекращаем, все у нас нормально, будем с этим решением бороться», — заключил он.

В апреле 2019 года ООО «Московский школьник» подала иск о недостоверной информации к ФБК, Алексею Навальному, Любови Соболь и бывшей сотруднице компании Н.Шиловой. В конце октября 2019 года Арбитражный суд Москвы взыскал 88 млн руб. с ответчиков в пользу «Московского школьника».