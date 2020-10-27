Роспотребнадзор допустил введение новых ограничений из-за коронавируса

Глава ведомства Анна Попова сказала, что дополнительные меры потребуются, если на этом этапе не удастся справиться с распространением COVID-19.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил о том, что с завтрашнего дня россияне должны обязательно носить маски в общественном транспорте, на парковках, в лифтах и других местах массового скопления людей. Кроме того, ведомство рекомендовало запретить зрелищные мероприятия и прекратить работу общепита с 11 вечера до 6 утра. В мэрии Москвы уже заявили, что в столице ограничивать работу ночных заведений не планируют.