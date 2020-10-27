Арбитражный суд Московского округа признал законным взыскание 88 миллионов рублей с Навального, Соболь и ФБК

Арбитражный суд Московского округа признал законным взыскание 88 миллионов рублей с оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и самого Фонда. Он отклонил кассационную жалобу. Иск подавала компания «Московский школьник». Директор ФБК Иван Жданов сказал, что сегодняшнее решение суда будет обжаловано, и если потребуется, юристы Фонда дойдут до ЕСПЧ. Иван Жданов подчеркнул, что сотрудники Фонда продолжат работу в прежнем режиме.