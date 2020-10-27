Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал отчислить или отправить в армию студентов, которые участвуют в акциях протеста. С соответствующим заявлением глава республики выступил во время рабочего совещания. Лукашенко добавил, что та же участь ждет и преподавателей университетов.