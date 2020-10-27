Новый глава Дагестана раскритиковал рекламные вывески на латинице

Сергей Меликов считает, что речь идет о тотальной интеграции республики с Западом. Он сказал, что кафе и рестораны должны соответствовать тому месту, в котором находятся и называться, к примеру, «Дагестанский рассвет» или «Дербентские огни».

Очевидцы утверждают, что в республике после этого как минимум на одном из магазинов уже сорвали вывеску. Пользователи соцсетей утверждают, что это сделали сотрудники мэрии Махачкалы. Речь идет о вывеске магазина американского производителя спортивной одежды «New Balance».