Власти Москвы не планируют закрывать в ночное время бары, клубы, рестораны, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора. Об этом «Эху Москвы» заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По словам Немерюка, руководство некоторых ресторанов проявило инициативу и самостоятельно присоединилось к системе регистрации посетителей.

В Роспотребнадзоре надеются, что ситуация с коронавирусом начнет улучшаться уже в ноябре. Однако это произойдет при сохранении уже введенных ограничений, — считает зам.директора НИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. По словам Пшеничной, пока COVID-19 доминирует над всеми респираторными заболеваниями.