В Польше женщины-депутаты сорвали заседание нижней палаты парламента, протестуя против закона о запрете абортов

В стране уже пятый день проходят акции противников решения Конституционного суда.

«Это позор! «Это скандал!», «Это война!» – скандировали женщины-депутаты от оппозиции, окружая лидера правящей партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского в зале заседаний польского Сейма. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения. Качиньского от кричащих женщин оградили его однопартийцы. Заседание пришлось прервать. Перед службой безопасности протестующих женщин начали защищать депутаты от оппозиции. Демонстрации не утихают и на улицах. Протесты охватили города по всей стране. Десятки тысяч человек в автомобилях, на велосипедах или пешком блокировали движение на дорогах, передает агентство Reuters. В Варшаве участники акций перекрыли основные перекрестки города, требуя от правительства уйти в отставку. Чтобы не допустить столкновений защитников прав женщин с правыми демонстрантами полиция применила перцовый газ. Массовые акции протестов спровоцировало решение Конституционного суда запретить аборты по причине патологии плода. Его можно сделать только при угрозе жизни матери или в случае изнасилования.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил участников акции, нарушающих общественный порядок, и пообещал, что силовики будут им решительно противодействовать.