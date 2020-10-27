Рамзан Кадыров назвал президента Франции «вдохновителем и лидером терроризма»

Таким образом он отреагировал на высказывания президента Франции по поводу убийства учителя истории Самюэля Пати под Парижем. Глава Чечни считает, что Эммануэль Макрон поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, когда сказал, что Пати убили из-за того, что тот учил студентов свободе слова.

Ранее муфтий Чечни назвал Макрона «террористом №1». В свою очередь, министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров считает, что во всем виновата редакция журнала Charlie Hebdo.

Отметим, что недовольство высказываниями Эммануэля Макрона растет в мусульманском мире. Во многих странах сегодня прошли акции протеста, в частности, в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее призвал к бойкоту французских товаров.