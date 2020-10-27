Уровень доверия россиян к телевидению как источнику информации, пишет газета «Коммерсантъ», снизился до 23%

Согласно последним исследованиям, в прошлом году ему доверяли 26%. Телевидению меньше доверяют жители Москвы, других крупных городов, а также студенты. Больше доверяют в основном военнослужащие и сотрудники государственных организаций, в целом люди старше 55 лет. Исследования показали, что 55% опрошенных основным источником информации назвали интернет.