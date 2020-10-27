В Анкаре провели акцию протеста против высказываний президента Франции об исламе и мусульманах

В Анкаре несколько десятков человек провели акцию протеста против высказываний президента Франции Эммануэля Макрона об исламе и мусульманах. Они призвали поддержать призыв президента Турции к бойкоту французских товаров. Похожие акции состоялись и в других мусульманских странах. После убийства учителя во Франции Эммануэль Макрон предупредил, что власти развернут жесткую борьбу против носителей радикальной идеологии.
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