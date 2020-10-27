В Улан-Удэ сломались несколько автобусов, на которых были написаны цитаты Владимира Путина

Они были запущены всего неделю назад.

В начале августа СМИ стало известно, что на автобусы, купленные на Дальневосточную субсидию и так называемый Народный бюджет, будут нанесены цитаты президента России. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях. Илья Варламов, например, назвал это «назаконной агитацией». 19 октября автобусы с помпой были представлены на главной площади столицы Бурятии, и 10 из них уже на следующий день вышли на маршруты. Но не прошло и недели, как в пабликах Улан-Удэ появились жалобы на поломки новых автобусов. В администрации города подтвердили два случая схода с линии. Один случай произошел из-за необходимости регулировки сцепления, второй — из-за повышенной температуры у водителя. В МУП «Городские маршруты» заявили, что специалисты дилера-поставщика находятся в Улан-Удэ и оказывают помощь по эксплуатации и обслуживанию новых автобусов согласно контракту. Примерно в это же время сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко сообщил на своей странице в Фэйсбук, что считает цены, по которым автобусы были закуплены неоправданно завышенными и отправил данные своего расследования в счетную палату, УФАС и прокуратуру. А известный в республике журналист Андрей Аносов назвал распределение новых автобусов по маршрутам — саботажем. По его мнению, их (цитата) «размазали по окраинам по одному-два, вместо того, чтобы создать новый корневой маршрут» и разгрузить наиболее проблемные и загруженные пассажиропотоки.

На покупку более 40 автобусов было потрачено 200 миллионов рублей.