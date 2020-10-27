В России, согласно официальным данным, за день скончались 320 человек с подтвержденным коронавирусом

Это максимальный показатель за все время пандемии. Новых случаев заражения меньше, чем днем ранее – 16,5 тысяч. На этом фоне Роспотребнадзор объявил об обязательном ношении масок в общественных местах, где собираются более 50-ти человек. Отметим, что о перчатках в рекомендациях ничего не говорится.

Все россияне должны понимать, насколько важно соблюдать меры безопасности. Только в этом случае страна справится с эпидемией, — говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

О необходимости соблюдения профилактических мер заявил и министр здравоохранения Михаил Мурашко.