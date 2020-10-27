Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Франции Эммануэля Макрона прекратить нападки на ислам

Сегодня он написал в своем Телеграм-канале, что французский лидер своими действиями раздувает огонь. Пока Макрон и лидеры других стран Европы не станут с уважением относиться к таким понятиям как религия, культура и нравственность, не будет достойного будущего и порядка в их государствах, — пишет Кадыров.

Ранее муфтий Чечни назвал президента Франции террористом №1. Салах Хаджи Межиев осудил акции памяти убитого во Франции учителя Самуэля Пати, в ходе которых на правительственных зданиях демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.

Во всем мире набирает обороты негативная реакция мусульман на высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу исламе. Порядка 40 тысяч жителей столицы Бангладеш устроили марш протеста по направлению к посольству Франции, чтобы выразить свое недовольство. Они поддержали призывы президента Турции Реджепа Эрдогана отказаться от французской продукции. Владельцы магазинов Кувейта выбросили с полок французские сыры, йогурты и воду. В Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах заявили о бойкоте французской сети супермаркетов. Ранее аналогичные призывы звучали во многих мусульманских странах. В Университете Катара отменили культурную неделю Франции. МИДы Ирана и Пакистана вызвали руководителей французских диппредставительств, чтобы выразить протест в связи с призывами французских официальных лиц поддержать публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В Тегеране и Исламабаде заявили, что это неприемлемо, безответственно, способствуют поляризации общества и лишь усугубляет ситуацию.

Согласно информации канала «Франс 24», осудили высказывания Макрона и в Марокко. Во внешнеполитическом ведомстве этой страны заявили, что «свобода слова не может по какой-либо причине оправдать оскорбительную провокацию мусульманской религии».

Акции протеста также прошли в Ираке, Турции и секторе Газа.

В самой Франции, как сообщает агентство «Франс Пресс», минувшей ночью десятки сайтов подверглись хакерским атакам исламистов. На них появились лозунги о победе ислама и смерти Франции.