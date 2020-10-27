Количество абортов в России, по данным Минздрава, за последние 5 лет снизилось почти на 30%

По словам заместителя министра Олега Салагая, это является результатом работы, которую ведет ведомство совместно с общественными организациями и религиозными объединениями.

Накануне Владимир Путин поручил до 1-го мая следующего года оценить работу медицинских организаций по профилактике абортов.