Новосибирский центр вирусологии «Вектор» начал производство вакцины против коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обещает, что массовые поставки начнутся в конце ноября или в декабре. В гражданский оборот препарат может поступить с 1-го января, — отмечает агентство РИА Новости. «ЭпиВакКорона» – вторая российская вакцина от коронавируса. Первой зарегистрировали «Спутник V» центра имени Гамалеи.