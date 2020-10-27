Минздрав направил в Курган группу специалистов, которые будут помогать местным медикам бороться с коронавирусом

Ранее местные врачи призывали верить своим отчетам, а не тем цифрам, которые публикует региональное правительство. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобные обращения поступают постоянно. По словам Пескова, в подобных случаях федеральный центр действует молниеносно.