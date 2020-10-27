Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Франции Эммануэля Макрона прекратить нападки на ислам

Сегодня он написал в своем Телеграм-канале, что французский лидер своими действиями раздувает огонь. Пока Макрон и лидеры других стран Европы не станут с уважением относиться к таким понятиям как религия, культура и нравственность, не будет достойного будущего и порядка в их государствах, — пишет Кадыров.

Ранее муфтий Чечни назвал президента Франции террористом №1. Салах Хаджи Межиев осудил акции памяти убитого во Франции учителя Самуэля Пати, в ходе которых на правительственных зданиях демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.