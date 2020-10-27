Руководителя интернет-проектов «Ельцин центра» Марину Петрушко задержали в Барановичах в Белоруссии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Антон Гашинский, добавив, что ей вменяют участие в несанкционированных митингах.

«Марина приехала в республику Беларусь к своей тяжело больной матери, которая пережила инсульт, в город Барановичи. В этот день она выходила из квартиры за продуктами, при возвращении на остановке ее задержали. Ее ожидал микроавтобус, откуда вышли люди в черном и в масках. Она оказалась в ИВС Барановского ОВД, на нее был составлен протокол по статье 2334 части 1 — участие в несанкционированных мероприятиях без соответствующего разрешения», — рассказал адвокат.

По словам А.Гашинского, суд должен состояться завтра. Адвокат также добавил, что его подзащитной не выдали в ИВС полотенце и туалетную бумагу, а также нет питьевой воды.