Антидопинговая панель международный спортивный арбитраж подтвердил наказание российского биатлониста Евгения Устюгова, который был лишен наград, в том числе двух золотых медалей Олимпиад 2010 и 2014 года.

КАС фактически подтвердил решение международного союза биатлонистов, который признал Устюгова виновным, основываясь на данных его биологического паспорта и файлах Московской антидопинговой лаборатории. В 2018 году Евгения оправдали. Он сумел доказать, что повышенный уровень гемоглобина в крови – особенности его организма, однако несколько позже последовало обвинение в употреблении оксандролона, причем в анализах спортсмена это вещество не нашли, обвинив биатлониста на основании показаний Григория Родченкова. Адвокат Устюгова Алексей Панич назвал решение смехотворным в частности потому, что орган, который его вынес был образован уже после того, как Устюгов закончил карьеру. Панич напомнил о том, что первоначально это признавали даже в Международном союзе биатлонистов и заявил, что в итоговом вердикте множество процессуальных нарушений.

Сторона Устюгова будет обжаловать решение антидопинговой панели КАС. Сделать это можно в течении 21 дня.