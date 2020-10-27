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14:13, 27 октября 2020

Антидопинговая панель международный спортивный арбитраж подтвердил наказание российского биатлониста Евгения Устюгова

Антидопинговая панель международный спортивный арбитраж подтвердил наказание российского биатлониста Евгения Устюгова, который был лишен наград, в том числе двух золотых медалей Олимпиад 2010 и 2014 года.

КАС фактически подтвердил решение международного союза биатлонистов, который признал Устюгова виновным, основываясь на данных его биологического паспорта и файлах Московской антидопинговой лаборатории. В 2018 году Евгения оправдали. Он сумел доказать, что повышенный уровень гемоглобина в крови – особенности его организма, однако несколько позже последовало обвинение в употреблении оксандролона, причем в анализах спортсмена это вещество не нашли, обвинив биатлониста на основании показаний Григория Родченкова. Адвокат Устюгова Алексей Панич назвал решение смехотворным в частности потому, что орган, который его вынес был образован уже после того, как Устюгов закончил карьеру. Панич напомнил о том, что первоначально это признавали даже в Международном союзе биатлонистов и заявил, что в итоговом вердикте множество процессуальных нарушений.

Сторона Устюгова будет обжаловать решение антидопинговой панели КАС. Сделать это можно в течении 21 дня.



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