Турецкая сторона пока никак официально не отреагировала на сообщения о том, что Россия нанесла удары по Идлибу, в результате чего скончалось порядка 70 боевиков, поддерживаемых Турцией. Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист из Стамбула Абдуррахман Камбуроглу. Камбуроглу добавил, что события последнего времени усложняют взаимоотношения России и Турции.