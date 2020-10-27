Госдума окончательно приняла поправки о новых правилах формирования правительства и об изменениях в КС

Госдума окончательно приняла поправки о новых правилах формирования правительства и об изменениях в Конституционном суде. Это прямой результат принятия поправок к Конституции.

Этим утром депутаты в последнем третьем чтении приняли два законопроекта, которые ранее внёс президент Владимир Путин. Первый меняет правила работы Конституционного суда. Например, он предполагает, что там будет не 13 человек, а 11. У них также пропадёт возможность публиковать особые мнения или в принципе выражать несогласие с принятым решением инстанции «в какой бы то ни было форме». Еще увольнять этих людей теперь сможет Совет Федерации по поручению президента.

Авторы законопроекта утверждали, что эти изменения нужны во избежание политизации конституционного процесса. Тем не менее, ранее источник, близкий к КС, говорил британскому сайту Би-Би-Си, что этот законопроект грубо нарушает статью Конституции о равновесии и взаимном уважении ветвей власти".

Второй принятой сегодня инициативой стали поправки в правила формирования правительства. Теперь всех министров, за исключением представителей силового блока, президент будет назначать только после их утверждения Госдумой. Он также сможет освобождать от должности одного из них, не распуская правительство.

Предполагается, что эти изменения должны повысить персональную ответственность министра перед россиянами. Тем не менее, по словам экспертов, учитывая, что президент всё равно может поставить любую кандидатуру на пост министра, если дума трижды не согласует её не согласует, то изменения в процедуре одобрения можно называть фиктивными.

Совет Федерации может рассмотреть и принять эти законопроекты уже в следующий вторник.