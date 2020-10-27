В России зафиксирован максимальный уровень суточный смертности с начала эпидемии коронавируса

На этом фоне Роспотребнадзор вводит новые ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.

320 человек с подтвержденным коронавирусом скончались за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. Это новый антирекорд по летальности в стране. Общее число умерших превысило 26,5 тысяч. Также за день зарегистрировано 16,5 тысяч новых случаев заражения, что ощутимо меньше, чем днем ранее, когда прирост оказался максимальным с начала эпидемии. Больше всего новых инфицированных традиционно в Москве – 4300 человек.

Тем временем Роспотребнадзор вводит в стране жесткий масочный режим. Постановление главы ведомства Анны Поповой обязывает всех, находящихся на территории России, носить маски в общественных местах, в транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Как следует из разъяснения ведомства, под местами массового пребывания людей понимаются любые пространства, где могут одновременно собраться больше 50 человек. В постановлении также содержится несколько рекомендаций главам регионов, например, оградить от инфекции группы риска, усилить дезинфекцию на транспорте, в магазинах и так далее, проводить не менее 150 исследований на 100 тысяч населения в день. Кроме того, главам субъектов рекомендуется закрыть развлекательные заведения, рестораны, кафе с 11 вечера и до 6 утра. При этом в ведомстве подчеркивают, что окончательные решения по этому вопросу будут принимать губернаторы. Постановление вступает в силу с завтрашнего дня.

В Москве не станут закрывать в ночное время бары, клубы и рестораны, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы Алексей Немерюк. Немерюк отметил, что руководство некоторых ресторанов проявило инициативу и самостоятельно присоединились к системе чекинов

Ресторатор, основатель Novikov Group. Аркадий Новиков в интервью телеканалу РБК отметил, что основной удар, вызванный кризисом, на себя приняли не компании, а люди. Новиков сказал, что все ночные заведения его сети ввели систему QR-кодов, согласно требованию властей.

В Роспотребнадзоре сегодня также спрогнозировали обострение ситуации с коронавирусом в первой половине 2021 года. Замглавы ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная в разговоре с агентством РИА Новости допустила, что это случится после новогодних праздников в феврале-марте.

С такой оценкой согласны и зарубежные специалисты. Британский научный журнал Nature вышел с публикацией о том, что вспышки заражений коронавирусом ближайшей зимой только усилятся.

В статье журнала Nature говорится, что инфекции традиционно усиливаются зимой и ослабевают летом. В частности, это происходит в сезонными заболеваниями, такими как инфекция гриппа. И связано это, в частности, с тем, что люди зимой чаще находятся внутри помещений с плохой вентиляцией, а это увеличивает риск заражения. Вторым фактором является, конечно же, несоблюдение социальной дистанции и ношения масок.

Оказывается, «лабораторные эксперименты показывают, что для» вирионов лучше «холодная и сухая погода, и особенно отсутствие прямого солнечного света. Например, искусственное ультрафиолетовое излучение может блокировать активность частиц вируса на поверхностях, особенно при высоких температурах около 40 градусов». А зимой в наших домах температура конечно же ниже и воздух сухой, что способствует устойчивому сохранению вируса.

При этом, зимой в большом количестве стран ультрафиолетового света становится меньше. А значит, без какого-либо вмешательства заболеваемость будет выходить на пик в зимние месяцы и снижаться летом. Этот «риск увеличивается, — говорится в статье, -— но его можно существенно снизить за счет правильного индивидуального поведения». Впрочем, как говорят эксперты, пока информации совсем недостаточно -— неясно как долго держится иммунитет, как долго длится процесс выздоровления, и каковы шансы повторного инфицирования.

Во всем мире, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, выявлено уже 43,5 миллионов зараженных. Общее число умерших превышает 1 миллион 160 тысяч.