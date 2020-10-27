Женщины-депутаты от оппозиции прервали заседание парламента Польши — они против запрета абортов по причине патологии

Женщины-депутаты от оппозиции сегодня прервали заседание польского парламента, протестуя против запрета абортов по причине патологии плода. С криками «Это позор!», «Это война!» они обступили место лидера правящей партии Ярослава Качиньского. Потребовалось вмешательство охранников, — отмечает корреспондент ТАСС.

В Польше не утихают акции протеста уже несколько дней. Это связано с решением Конституционного суда. Он постановил, что разрешенный законодательством аборт по причине патологии плода противоречит Основному закону страны.