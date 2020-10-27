Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1-го июля будущего года

Ее можно получить на покупку квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей. Это касается жителей Москвы, Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов – 6 миллионов рублей. Разницу между льготной ставкой в 6,5% и рыночной банкам должно возмещать государство.