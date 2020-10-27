В Чечне бойцы ОМОН и СОБРа устроили между собой перестрелку – два человека погибли, сообщают источники инормагентств

Все началось со словесной перепалки, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, двое пьяных сотрудников ОМОНа — братья Шамиль и Шамхан Марзабековы — ворвались в заведение «Смайл» в селе Ачхой-Мартан, они вели себя буйно. Управляющий кафе вывел мужчин на улицу и попытался успокоить, позвонил знакомому росгвардейцу и попросил помочь. На место подъехали трое сотрудников СОБРа Росгвардии. Между ними и сотруниками ОМОН завязалась перепалка, которая переросла в поножовщину, а затем в стрельбу. Двое скончались, трое ранены. Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что один из убитых – боец СОБРа. По данным Telegram-канала 1Adat, его звали Рустам Мадаев. Второй погибший был сторожем местной школы, который «вышел на шум, а потом пытался утихомирить конфликтующих». При этом агентство Интерфакс сообщает об одном погибшем. Видеозапись с места событий, снятую, видимо, уже после инцидента, опубликовал в инстаграме местный аккаунт, собирающий новости о происшествиях в регионе. Однако позже запись, на которой видно лишь группу людей на проезжей части и проблесковые маячки машин ГИБДД, со страницы удалили.



Официальных комментариев по факту перестрелки пока нет.