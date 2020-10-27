Немерюк: В Москве не станут закрывать в ночное время бары, клубы и рестораны

В Москве не станут закрывать в ночное время бары, клубы и рестораны, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

«Действительно, в Москве принято решение не прекращать деятельность кафе, ресторанов, которые работают в ночное время, так как неделю назад было принято решение введение системы QR-кодов, которая неплохо себя зарекомендовала в других городах, других странах», — сказал он.

По словам А.Немерюка, эта инициатива была предложена самими рестораторами, и они самостоятельно присоединились к системе чекинов. «На

сегодняшний день мы видим, что эта система работает достаточно активно — около 1,5 тысяч заведений в Москве своевременно информируют людей о контакте с коронавирусными. Поэтому именно рекомендация Роспотребнадзора о закрытии кафе, ресторанов до 6 утра применяться не будет», — отметил он.

За неделю QR-коды, добавил А.Немерюк, получили тысячи предприятий общественного питания. «Люди достаточно активно чекинятся, и часть людей, которые контактировали с коронавирусными, получили сообщениями с рекомендациями провериться, не заразились ли они», — заключил он.