По словам Пескова, нет оснований не доверять статистике по распространению коронавируса в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что нет оснований не доверять официальной статистике по заболеваемости и смертности от коронавируса. Так он ответил на просьбу корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировать обращения врачей из регионов к президенту В.Путину.

В частности, медики Кургана в своем обращении заявили о неконтролируемой эпидемии коронавируса в регионе, обвинив региональные власти в непринятии мер, замалчивании проблемы и занижении статистики.

«Здесь, безусловно, нужно проверить, насколько эффективно работает обратная связь с руководством региона», — сказал он.

«Обращения сейчас идут, но адресаты в них указываются веерно — и Минздрав, и правительство, и Мишустин, и Путин, и кто только не указывается», — сказал Д.Песков.

По словам пресс-секретаря, необходимо выяснить, почему в данном случае «лечебные учреждения не обращаются к региональным министерствам здравоохранения и губернаторам».

По поводу обращения медиков из Кургана, Д.Песков отметил: «Молниеносную реакцию федерального правительства, министерства здравоохранения — вы знаете, что они уже отреагировали на обращение из Кургана».

При этом Д.Песков отметил, что подобные обращения медиков из регионов не поколебали доверие президента к официальной статистике.

«Нет, об этом нельзя говорить. Дело в том, что официальные цифры, и президент неоднократно это объяснял, — это цифры, средние по больнице на фоне беспрецедентных эпидемиологических вспышек то там, то сям возникают кризисные ситуации. Другое дело, что их нужно очень тщательно анализировать с тем, чтобы не давать таким проблемам разрастаться, превращаться в системные», — сказал он.

«Но если говорить концептуально, то система здравоохранения, конечно, гораздо лучше готова к тому эпидемиологическому стрессу, который она сейчас переживает», — отметил Песков.

На вопрос о правильности реформы системы здравоохранения, в частности ее оптимизации, и задумываются ли о ней в Кремле, Песков сказал: «Это (пандемия коронавируса) совершенно новое явление. Мы в новой и новейшей истории с таким не сталкивались, тем более мы не сталкивались с пандемией. Каждая страна реагирует в меру своих возможностей. У России таких возможностей достаточно много, и ситуация у нас гораздо стабильнее в плане медицинского обеспечения, чем во многих странах мира — я говорю о передовых странах», — отметил пресс-секретарь президента.

«Вы спрашиваете, нужно ли задуматься над медицинской реформой в Кремле, ответ очевидный: не нужно. Если журналисты или работники Кремля будут заниматься медицинской реформой, ничего хорошего не получится. Этим должны заниматься специалисты, которых у нас достаточно», — заключил Песков.