Муфтий Чеченской республики объявил президента Франции «террористом номер 1»

Таким образом он отреагировал на недавнюю акцию памяти убитого преподавателя истории Самюэля Пати.

Высшее духовное лицо Чечни и по совместительству советник её главы Салах-Хаджи Межиев назвал президента Эммануэля Макрона самым унизительным существом, врагом Аллаха, человечества и всех мусульман. Слова муфтия приведены в «Инстаграмме» духовного управления региона. Он почеркнул, что французский лидер, преследуя западные либеральные взгляды, ушёл далеко от общечеловеческих ценностей.

Таким образом Межиев отреагировал на поручение президента повесить карикатуры на все правительственные здания Франции. Эта акция в свою очередь проходила только в двух городах страны. В прошлую среду на здания городских парламентов Монпелье и Тулузы в течение четырёх часов проецировали кадры с карикатурами из журнала «Шарли Эбдо». Таким образом чиновники почтили память преподавателя Самюэла Пати, обезглавленного исламистом из-за урока истории о свободе слова. Давал ли президент Макрон особое поручение организовать непосредственно эту акцию — не известно. Он на заявление российского муфтия еще не ответил.

Ранее французский лидер обещал, что его страна не откажется от карикатур на исламского пророка и развернул информационную кампанию в защиту светских ценностей.

Заявление президента Макрона привело к тому, что сразу несколько стран, включая Турцию, Пакистан и Арабские Эмираты, обвинили Францию в исламофобии. Также в Бангладеше несколько десятков тысяч человек вышли на протестный митинг.