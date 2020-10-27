В Белоруссии в ходе вчерашних протестов, по официальным данным, задержали почти 600 человек

Более 400 из них остаются в изоляторах, — сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова агентству «Спутник Беларусь».

Накануне истек срок ультиматума, который объявила президенту Александру Лукашенко лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она призывала начать общенациональную забастовку. Однако, судя по данным местной прессы и официальным заявлениям предприятий, стачка так и не стала массовой.

Обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной, обеспечение его безопасности является приоритетом для Минобороны России. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в свою очередь, отметил, что в странах, граничащих с Белоруссией, растет количество учений НАТО, увеличивается присутствие армии США.