Власти Москвы не собираются закрывать ночные развлекательные заведения после рекомендаций Роспотребнадзора

Глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова, комментируя предписание главного санитарного врача, сказала, что в городе приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Ее слова приводит агентство Интерфакс. В мэрии также отметили, что в Москве динамика роста заболеваемости коронавирусом значительно снизилась.

Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому с завтрашнего дня запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 11-го вечера до 6-ти утра. Кроме того, все жители страны должны носить защитные маски в местах массового пребывания людей, транспорте, на парковках и лифтах. В разъяснении ведомства говорится, что ношение маски станет обязательным в местах, где одновременно могут находиться свыше 50-ти человек.

Россиянам придется ограничить посещения массовых мероприятий, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Такое мнение высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Мурашко также заметил, что гражданам стоит более ответственно подходить к вопросу соблюдения профилактических мер.