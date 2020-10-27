Рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров России, по версии Forbes, возглавили создатели шоу «Что было дальше?»

Рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров России, по версии журнала Forbes, возглавили создатели шоу «Что было дальше?». Авторы проекта, по подсчетам издания, суммарно заработали на рекламе больше 3,5 миллионов долларов. Второе место рейтинга занял Валентин Петухов, автор YouTube-канала об электронной технике Wylsacom. На третьей строчке комик Александр Гудков и его канал «Чикен Карри», где выходит шоу Comment Out. Также в топ-5 вошли журналист Юрий Дудь и актер Антон Лапенко.