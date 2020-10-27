Суд признал охранника экс-главы Ингушетии виновным в смертельном ДТП

Багаудина Мейриева освободили от наказания из-за истечения срока давности, сообщает правозащитный центр «Мемориал». Адвокат потерпевшего, у которого в аварии погибли две сестры, намерена обжаловать приговор.

ДТП произошло в 2014 году на трассе Кавказ. Автомобиль из кортежа Юнус-Бека Евкурова на скорости около 150 километров в час врезался в машину, выезжавшую на трассу. Сам Мейриев своей вины не признал, отметив, что был уверен в безопасности движения из-за сотрудников дорожно-патрульной службы, которые дежурили на дороге.