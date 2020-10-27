Из-за кризиса, связанного с пандемией, рестораны сокращают меню и время работы

Таким образом некоторые сети стараются снизить расходы на зарплаты и коммунальные платежи, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на рестораторов. В частности, глава холдинга «Росинтер Ресторантс», в который входят «Иль Патио», «Планета Суши» и «Шикари», рассказал, что коронавирус изменил типичное поведение посетителей. Теперь они проводят в ресторанах меньше времени и меньшими компаниями. Кроме того, в заведения практически перестали ходить туристы, которые раньше составляли значительную часть гостей.

Сегодня Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому заведениям общепита запрещено работать с 11-ти вечера до 6-ти утра. Также в это время нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия. Кроме того, ведомство с завтрашнего дня ввело всеобщий масочный режим.