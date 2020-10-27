Росздравнадзор запросит у регионов данные о потребности больниц в медицинском кислороде

В сообщении на сайте ведомства говорится, что это связано с публикациями в прессе о его возможном дефиците в некоторых субъектах федерации. При этом в Росздравнадзоре подчеркивают, что не получали официальных обращений от местных властей на этот счет.

Ранее новостной сайт «Ростов-на-Дону онлайн» со ссылкой на высокопоставленный источник в системе регионального здравоохранения сообщал о смерти пациентов с коронавирусом в госпитале во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. В администрации Ростова-на-Дону эту информацию назвали не соответствующей действительности.

Сегодня пресс-служба губернатора региона сообщила об увольнении министра здравоохранения. По официальным данным, Татьяна Быковская ушла в отставку по собственному желанию.