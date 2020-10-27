В Чечне два человека погибли в ходе перестрелки, устроенной сотрудниками силовых ведомств

В Чечне, по сведениям ТАСС, два человека погибли в ходе перестрелки, устроенной сотрудниками силовых ведомств. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел в селе Ачхой-Мартан неподалеку от кафе. Огонь друг по другу открыли бойцы ОМОНа и СОБРа Нацгвардии. Один из убитых – гражданский. Причины стрельбы сейчас устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.
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