В Чечне два человека погибли в ходе перестрелки, устроенной сотрудниками силовых ведомств

В Чечне, по сведениям ТАСС, два человека погибли в ходе перестрелки, устроенной сотрудниками силовых ведомств. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел в селе Ачхой-Мартан неподалеку от кафе. Огонь друг по другу открыли бойцы ОМОНа и СОБРа Нацгвардии. Один из убитых – гражданский. Причины стрельбы сейчас устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.