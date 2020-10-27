В Счетной палате заключили, что прожиточный минимум российских пенсионеров не будет расти при новой системе подсчета, которую планируют ввести с будущего года. Согласно проекту, показатель будут рассчитывать как часть среднедушевого дохода, тогда как раньше он выводился из стоимости потребительской корзины. Заместитель министра труда Ольга Баталина, которую цитирует РИА, полагает, что сейчас прожиточный минимум для пенсионеров занижен, а новая методика расчета поможет это исправить. С этим не согласны в счетной палате, которая опубликовала свои выводы на сайте Государственной Думы. Аудиторы полагают, что пенсионные выплаты могут даже сократиться, если в регионе прожиточный минимум не повышается в течении нескольких лет, а такая картина наблюдается в 24 субъектах Федерации России. Пенсии здесь фактически не увеличились. Увеличение выплат на 10 рублей считать таковым невозможно.

Предполагается, что в будущем году средний размер пенсии в России может вырасти почти до 17 с половиной тысяч рублей.