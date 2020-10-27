Госдума приняла закон о правительстве и поправки к закону о Конституционном суде, в том числе запрет судьям КС обнародовать свое особое мнение и критиковать решения суда. Эти изменения ранее вызвали критику профессионального сообщества.

Принятый в третьем, заключительном, чтении закон о правительстве устанавливает новый порядок назначения на должность членов кабмина, предусматривающий усиление роли парламента. В нем также определен порядок освобождения от должности и порядок прекращения полномочий правительства. Но общественность куда больше возмутил принятый Госдумой закон о Конституционном суде. Он сокращает количество судей с 19 до 11, позволяет назначить председателям человека, не входящего в состав КС, а также дает право Совфеду прекратить полномочия судей, например, в случае совершения порочащего честь и достоинство поступка. Кроме того, теперь Конституционный суд будет определят не противоречат ли решения международных органов и судов, например Европейского суда по правам человека, российской Конституции, и стоит ли России их исполнять. Самой скандальной стала поправка о запрете публиковать «особое мнение» — это документ, в котором сформулирована позиция судьи, несогласного с решением коллегии или приговором. Теперь судьям КС запрещено обнародовать «особое мнение» и ссылаться на него, а также в какой-либо форме критиковать решения суда.

Многие юристы считают, что принятые поправки к закону о КС подрывают независимость судебной власти и доверие к этому институту в России.