В России за последние сутки скончались 320 человек с коронавирусом

Это максимум с начала пандемии.

Больше всего ковид-смертей зафиксировано, как обычно, в Москве и Санкт-Петербурге. В столице этот показатель уже неделю превышает 60. Всего за время эпидемии в стране умерли свыше 26,5 тысяч человек, более 1,5 миллионов заболели, сообщает федеральный оперативный штаб. Суточный прирост новых заразившихся несколько ниже вчерашнего рекорда — примерно 16,5 тысяч против более чем 17300. Еще почти 13 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Между тем, ТАСС на основе официальных данных подсчитал, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился почти до единицы, а в Москве и того ниже. Самый высокий показатель — 1,14 — фиксируется в Иркутской области.

На этом фоне Роспотребнадзор вводит новые ограничения. Так, барам, кафе и ресторанам запрещается работать по ночам и на всей территории страны необходимо носить маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, парковках и лифтах.



Постановление вступает в силу с завтрашнего дня.