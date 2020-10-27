Правозащитники сообщают о российском авиаударе в Сирии по позициям протурецких формирований

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, утверждает, что в ходе атаки погибло около 80 человек. По данным организации, это крупнейший авиаудар с момента подписания в марте соглашения о прекращении огня, после которого сирийская армия прекратила наступление в Идлибе. Британский сайт ВВС отмечает, что эта атака может поставить под угрозу договоренности о перемирии, заключенные при посредничестве Москвы и Анкары.

Минобороны информацию об ударе не прокомментировало.