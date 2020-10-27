В Счетной палате усомнились в росте прожиточного минимума пенсионеров

Из заключения ведомства, опубликованного на сайте Госдумы, следует, что новый подход к расчету этого показателя для разных категорий населения не гарантирует ежегодного увеличения выплат.

В конце сентября правительство внесло законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Последний показатель предлагается определять не исходя из статистической стоимости потребительской корзины, а рассчитывать его как часть среднедушевого дохода. Некоторые эксперты высказали сомнение, что новый подход позволит увеличить прожиточный минимум до достойного минимум.