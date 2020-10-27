Белорусский политолог Дзермант: Протесты по количеству будут уменьшаться, но градус радикализма будет расти

Старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант считает, что протесты по количеству будут уменьшаться в Белоруссии, но градус радикализма будет расти. О том, как он видит противостояние власти и протестующих, политолог рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Протесты по количеству будут уменьшаться, но градус радикализма будет расти. Были уже заявления, что были какие-то попытки саботажа на железной дороге, нападение на РУВД. Естественно с ростом радикализации власть тоже будет реагировать очень жестко. Мы имеем на сегодняшний момент гражданский конфликт, который может перерасти в серьезное противостояние», — сказал он.

А.Дзермант считает, что с террором, радикализмом необходимо бороться не только силовыми, но и политическими методами.

«Сейчас государству надо искать политические методы, потому что силовой они уже отработали, он действенен, но этого недостаточно на сегодняшний день. Силой задушить можно, но что будет дальше. Это вызовет дополнительное раздражение на власть. Надо не только силовыми, но и политическими методами решать этот конфликт. Говорить и договариваться, решать те вопросы, которые назрели. Если Лукашенко и протестующие начнут искать путь решения, то он найдется.Шаги навстречу должны делать обе стороны», — отметил политолог.

По словам А.Дзерманта, попытка национальной забастовки в Белоруссии провалилась.

«Национальная забастовка не получилась. Некоторые предприятия остановили работу, но это никак не повлияло на экономику. Студенты тоже бастовали, но образование не остановлено. Это провал, если говорить о национальной стачке», — сказал он.