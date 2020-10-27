Экс-временный поверенный в делах Белоруссии в Швейцарии: Лидеры протеста должны быть с народом, а не позади

Лидеры белорусского протестного движения должны быть с народом, а не позади, необходимы более смелые действия с их стороны. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экс-начальник аналитически-прогнозного отдела МИД Беларуси, бывший временный поверенный в делах Белоруссии в Швейцарии Павел Мацукевич.

«Сейчас нет той критической массы, которая смогла бы заставить уйти Лукашенко в отставку. Забастовки и стачки – это действенная вещь, и с этим вынуждены считаться власть, но это должно достигнуть критической массы. А чтобы это достигло, нужны смелые действия лидеров этого протестного движения, которые на сегодняшний день, к сожалению, находятся за рубежом. И это не способствует ситуации. Лидеры должны быть с протестом, а не позади людей. Нужны смелые поступки. Но пока то, что делают лидеры протеста, это всего лишь заявления», — сказал он.

П.Мацукевич считает, что Светлана Тихановская должна вернуться в Беларусь. «Вопрос возвращения Светланы Тихановской – это должна быть некая спецоперация, которую нужно готовить. Это возвращение может быть обеспечено созданием некоего народного коридора», — сказал он.

По его мнению, ультиматум, выдвинутый С.Тихановской о забастовках и стачках, на сегодняшний день «провалился». «Заявление о забастовках — это холостая угроза – нельзя угрожать тем, чем ты не владеешь. Ведь попытки организовать эти стачки происходят в течение последних 2-х месяцев. А влияние Тихановской на протестное движение было ограниченным. Достигнуть критической массы оно (забастовочное движение) не могло, потому что власть методично эти две недели отрабатывала забастовки, давила на протестное движение. Козырей у Тихановской в рукавах нет, это очевидно, потому что если бы они были, они были бы представлены. Таким козырем могла бы быть подготовка ее возвращения в Белоруссию. Да, рискованно, но без этого, на мой взгляд, никак», — пояснил он.

П.Мацукевич считает, что нужно «всерьез заниматься российским направлением». «Если Россия увидит некую силу и за этой силой увидят народ, у России просто не останется выбора – придется налаживать с этой силой отношения. Ключевой фактор, который влияет на ситуацию в Белоруссии, это российский фактор. Ключик разрешения проблемы он не находится на Западе, он находится в РФ», — отметил он.