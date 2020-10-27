В США вступила в должность новая судья Верховного суда

Церемония приведения Эми Кони Барретт к присяге транслировалась на американском телевидении. Она стала самой молодой судьей Верховного суда в истории страны.

Обсуждение кандидатуры Барретт продолжалось более 30 часов. За нее проголосовали 52 сенатора, против – 48. Это назначение называют политической победой Дональда Трампа поскольку теперь в Верховном суде шестеро представителей Республиканской партии – в два раза больше, чем представителей Демократической партии. По оценкам экспертов, контроль над Верховным судом может сыграть решающую роль в борьбе за президентство. В том случае, если победа Джо Байдена будет минимальной, Трамп получит шанс оспорить итоги голосования.

Сама Барретт во время церемонии пообещала, что в своей работе не будет руководствоваться политическими взглядами. Барретт – третья по счету судья Верховного суда, назначенная президентом-республиканцем.

Утверждение Сенатом Эми Кони Баррет в качестве судьи Верховного суда может оказать серьезное влияние на исход президентских выборов в Соединенных штатах. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» американист Михаил Таратута. «Утверждение сенатом Баррет может оказать большое влияние на исход выборов. Дело в том, что ни один из кандидатов не признает свое поражение и дело будет передано в суд. И здесь может быть решен вопрос президентства. Хоть и консервативные и либеральные судьи все-таки стремятся принимать решения в рамках закона, но политические взгляды влияют на принятие этих решений», — сказал он. Кроме того, добавил М.Таратута, есть много проблем и вопросов, которые обсуждаются в США, и в конечном счете Верховный суд определяет, как будет жить дальше страна. В качестве примера Туратута привел ситуацию с абортами в США. По его словам, из-за того, что сама Баррет католичка, есть шанс, что она будет настаивать на их запрете.