В России за сутки, по подсчетам оперативного штаба, умерли 320 пациентов с коронавирусом

Это максимум с начала эпидемии. Число зараженных возросло на 16,5 тысяч. Кроме того, отмечается, что количество излечившихся больных также оказалось максимальным – их почти 13 тысяч.

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим и запретил ночную работу баров, кафе и ресторанов. Зрелищно-развлекательные мероприятия с подачей питания должны быть приостановлены с 11 вечера до 6 утра. Это касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел систему электронной регистрации по номеру телефона при посещении ночных заведений. Власти объясняли это необходимостью оповещения посетителей в случае выявления коронавируса у кого-то из них. При этом представители московских учреждений культуры, ресторанов и отелей говорили, что пока не ожидают введения новых ограничений. А вот в Санкт-Петербурга еще на той неделе ограничили время работы кафе и ресторанов до 23 часов.

Сегодняшним распоряжением Роспотребнадзор также предписал обязательное ношение масок по всей территории России. В документе говорится о местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, парковках и лифтах.

Постановление вступает в силу с завтрашнего дня. Контроль за исполнением поручен главам регионов.