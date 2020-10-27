Роспотребнадзор ввел в России масочный режим и запретил ночную работу ресторанов

Согласно постановлению главы ведомства Анны Поповой, все жители страны должны носить защитные маски в местах массового пребывания людей, транспорте, на парковках и лифтах. В разъяснении ведомства говорится, что ношение маски станет обязательным в местах, где одновременно могут находиться свыше 50-ти человек. Кроме того, Роспотребнадзор запретил проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 11-го вечера до 6-ти утра. Постановление вступает в силу завтра.

Сегодня оперативный штаб опубликовал обновленную статистику по коронавирусу, согласно которой в стране за сутки умерли 320 человек – максимальное число с начала эпидемии. Заразились больше 16,5 тысяч.

Наилучшим вариантом борьбы с коронавирусом на сегодняшний день остается соблюдение всех эпидемиологических мер. Такое мнение в эфире РБК высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко также заметил, что система здравоохранения России сегодня работает на полную мощность для того, чтобы бороться с пандемией коронавируса, именно поэтому населению нужно сплотиться, чтобы помощь остановить инфекционный процесс.